Petardi contro parco pubblico. Il Comune di San Giovanni: responsabili paghino

A seguito del danneggiamento di un bene pubblico in un parco cittadino causato da petardi, l'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano si è da subito attivata, in collaborazione con le forze dell'ordine, per procedere nelle sedi opportune nei confronti dei responsabili, grazie anche al supporto delle telecamere presenti nell'area.

"Questa decisione non nasce da un intento punitivo fine a sé stesso - spiega un post dell'Amministrazione Comunale margnanese - ma dal dovere istituzionale di tutelare il patrimonio pubblico, che appartiene a tutti e viene mantenuto con risorse della collettività, ma anche prevenire rischi per l'incolumità delle persone.

Ogni atto di danneggiamento comporta costi economici e sociali che ricadono sull’intera comunità e sottraggono risorse ad altri servizi e interventi di interesse generale.

Accanto alla tutela dei beni comuni, vi è una chiara e imprescindibile finalità educativa.

L'Amministrazione ritiene fondamentale affermare il principio della responsabilità individuale e del rispetto delle regole, soprattutto nei confronti dei più giovani che vanno accompagnati dalle figure adulte di riferimento nella consapevolezza degli effetti delle loro azioni".