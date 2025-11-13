Pazienti da fuori regione: i numeri dell'Ausl Romagna

Non si placa il dibattito sulla mobilità sanitaria dopo le parole del presidente della Regione Michele de Pascale: “in questo momento – ha detto alcuni giorni fa - il problema principale dell’Emilia-Romagna è l’enorme pressione di persone da fuori regione che si vengono a curare qui, intasando il sistema”. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi ha spiegato in Assemblea Legislativa che non ci saranno comunque blocchi per i pazienti da fuori regione ma regole per evitare flussi impropri. Anche se il problema è più organizzativo (a causa dei noti problemi di personale) che economico, la Regione evidenzia come nel 2024 a fronte di una spesa per prestazioni erogate dalla sanità pubblica di 253 milioni di euro saranno riconosciuti solo 241 milioni. Un gap di 12 milioni, 8 per prestazioni non di basso livello, dovuto alla differenza tra tariffe medie rispetto alle altre Regioni con le quali, ha detto l’assessore, proveremo a stipulare accordi per contenere il fenomeno.

Ma quali sono i numeri dell'Ausl Romagna? Nel 2024 sono stati 201.801 i ricoveri nelle strutture ospedaliere (pubbliche e private) e di queste il 19% da altre Regioni (38.656) e l'1% dall'estero (1.921). Percentuali in linea con quelle del 2025 aggiornate al mese di settembre. Per quanti riguarda le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale il peso della mobilità scende sensibilmente: su quasi 18 milioni di prestazioni, il 97% infatti rientra nell'ambito regionale. Infine per quanto riguarda gli accessi ai Pronto Soccorso e ai CAU, lo scorso anno sono stati complessivamente 620.264, con il 9% proveniente da altre regioni e il 4% dall'estero. Anche in questo caso, numeri in linea con quelli aggiornati al settembre 2025.