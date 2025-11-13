Pazienti da fuori regione: i numeri dell'Ausl Romagna
Non si placa il dibattito sulla mobilità sanitaria dopo le parole del presidente della Regione Michele de Pascale: “in questo momento – ha detto alcuni giorni fa - il problema principale dell’Emilia-Romagna è l’enorme pressione di persone da fuori regione che si vengono a curare qui, intasando il sistema”. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi ha spiegato in Assemblea Legislativa che non ci saranno comunque blocchi per i pazienti da fuori regione ma regole per evitare flussi impropri. Anche se il problema è più organizzativo (a causa dei noti problemi di personale) che economico, la Regione evidenzia come nel 2024 a fronte di una spesa per prestazioni erogate dalla sanità pubblica di 253 milioni di euro saranno riconosciuti solo 241 milioni. Un gap di 12 milioni, 8 per prestazioni non di basso livello, dovuto alla differenza tra tariffe medie rispetto alle altre Regioni con le quali, ha detto l’assessore, proveremo a stipulare accordi per contenere il fenomeno.
Ma quali sono i numeri dell'Ausl Romagna? Nel 2024 sono stati 201.801 i ricoveri nelle strutture ospedaliere (pubbliche e private) e di queste il 19% da altre Regioni (38.656) e l'1% dall'estero (1.921). Percentuali in linea con quelle del 2025 aggiornate al mese di settembre. Per quanti riguarda le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale il peso della mobilità scende sensibilmente: su quasi 18 milioni di prestazioni, il 97% infatti rientra nell'ambito regionale. Infine per quanto riguarda gli accessi ai Pronto Soccorso e ai CAU, lo scorso anno sono stati complessivamente 620.264, con il 9% proveniente da altre regioni e il 4% dall'estero. Anche in questo caso, numeri in linea con quelli aggiornati al settembre 2025.
|
|
2024
|
2025* (fino a settembre)
|
FLUSSO
|
v.a.
|
%
|
v.a
|
%
|
SDO - Nr. Ricoveri
|
|
|
|
|
EMILIA-ROMAGNA
|
161.224
|
80%
|
114.934
|
80%
|
ALTRE REGIONI
|
38.656
|
19%
|
27.500
|
19%
|
ESTERO
|
1.921
|
1%
|
1.460
|
1%
|
TOTALE SDO
|
201.801
|
|
143.894
|
|
|
ASA (Ambulatoriale) - Nr. Prestazioni
|
|
|
|
|
EMILIA-ROMAGNA
|
17.339.576
|
97%
|
13.002.511
|
97%
|
ALTRE REGIONI
|
513.038
|
3%
|
387.829
|
3%
|
ESTERO
|
87.026
|
0%
|
64.903
|
0,5%
|
TOTALE SDO
|
17.939.640
|
|
13.455.243
|
|
|
PS - Nr. Accessi (compresi i CAU)
|
|
|
|
|
EMILIA-ROMAGNA
|
542.096
|
87%
|
456.436
|
87%
|
ALTRE REGIONI
|
56.070
|
9%
|
48.924
|
9%
|
ESTERO
|
22.098
|
4%
|
18.245
|
3%
|
TOTALE SDO
|
620.264
|
|
523.605
|
|
|
|
|
|