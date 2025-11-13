  
Mobilità sanitaria

Pazienti da fuori regione: i numeri dell'Ausl Romagna

di Andrea Polazzi   
Gio 13 Nov 2025 12:39 ~ ultimo agg. 13:13
Non si placa il dibattito sulla mobilità sanitaria dopo le parole del presidente della Regione Michele de Pascale: “in questo momento – ha detto alcuni giorni fa - il problema principale dell’Emilia-Romagna è l’enorme pressione di persone da fuori regione che si vengono a curare qui, intasando il sistema”. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi ha spiegato in Assemblea Legislativa che non ci saranno comunque blocchi per i pazienti da fuori regione ma regole per evitare flussi impropri. Anche se il problema è più organizzativo (a causa dei noti problemi di personale) che economico, la Regione evidenzia come nel 2024 a fronte di una spesa per prestazioni erogate dalla sanità pubblica di 253 milioni di euro saranno riconosciuti solo 241 milioni. Un gap di 12 milioni, 8 per prestazioni non di basso livello, dovuto alla differenza tra tariffe medie rispetto alle altre Regioni con le quali, ha detto l’assessore, proveremo a stipulare accordi per contenere il fenomeno. 

Ma quali sono i numeri dell'Ausl Romagna? Nel 2024 sono stati 201.801 i ricoveri nelle strutture ospedaliere (pubbliche e private) e di queste il 19% da altre Regioni (38.656) e l'1% dall'estero (1.921). Percentuali in linea con quelle del 2025 aggiornate al mese di settembre. Per quanti riguarda le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale il peso della mobilità scende sensibilmente: su quasi 18 milioni di prestazioni, il 97% infatti rientra nell'ambito regionale. Infine per quanto riguarda gli accessi ai Pronto Soccorso e ai CAU, lo scorso anno sono stati complessivamente 620.264, con il 9% proveniente da altre regioni e il 4% dall'estero. Anche in questo caso, numeri in linea con quelli aggiornati al settembre 2025. 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

2024

 

 

2025* (fino a settembre)

 

 

FLUSSO

 

 

 

v.a.

 

 

%

 

 

v.a

 

 

%

 

 

SDO - Nr. Ricoveri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA

 

 

161.224

 

 

80%

 

 

114.934

 

 

80%

 

 

ALTRE REGIONI

 

 

38.656

 

 

19%

 

 

27.500

 

 

19%

 

 

ESTERO

 

 

1.921

 

 

1%

 

 

1.460

 

 

1%

 

 

TOTALE SDO

 

 

201.801

 

 

 

 

 

 

143.894

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

ASA (Ambulatoriale) - Nr. Prestazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA

 

 

17.339.576

 

 

97%

 

 

13.002.511

 

 

97%

 

 

ALTRE REGIONI

 

 

513.038

 

 

3%

 

 

387.829

 

 

3%

 

 

ESTERO

 

 

87.026

 

 

0%

 

 

64.903

 

 

0,5%

 

 

TOTALE SDO

 

 

17.939.640

 

 

 

 

 

 

13.455.243

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

PS - Nr. Accessi (compresi i CAU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA

 

 

542.096

 

 

87%

 

 

456.436

 

 

87%

 

 

ALTRE REGIONI

 

 

56.070

 

 

9%

 

 

48.924

 

 

9%

 

 

ESTERO

 

 

22.098

 

 

4%

 

 

18.245

 

 

3%

 

 

TOTALE SDO

 

 

620.264

 

 

 

 

 

 

523.605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

