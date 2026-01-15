Operaio schiacciato da un pesante carico nel container, il titolare a processo

Traumi e fratture multiple gli sono costate ben 340 giorni lontano dal lavoro, oltre a delle lesioni permanenti ad una gamba, che ad oggi lo costringono a camminare con l'ausilio di un bastone, per le quali è stato risarcito in via extragiudiziale di circa 300mila euro. Vittima di un grave incidente sul lavoro, avvenuto nel maggio del 2022 in un'azienda di lavorazione di metalli del Riminese, un 55enne abruzzese che alcuni mesi dopo il fatto querelò il suo datore di lavoro, un 62enne italiano, ora a processo per lesioni gravissime e difeso dall'avvocato Piero Venturi. Secondo quanto ricostruito dal personale della Medicina del Lavoro, fu proprio il titolare dell'azienda, che quel giorno essendo abilitato sostituiva un operaio malato alla guida del muletto, a schiacciare il dipendente all'interno di un container.

Il 55enne, assunto alcuni mesi prima, avrebbe avuto il compito di entrare nel container per fornire al mulettista le misure da rispettare per inserire il pesante carico. Dopo averle comunicate, il dipendente sarebbe uscito e inspiegabilmente rientrato senza che nessuno se ne accorgesse. Così, quando il titolare spinse i pesanti pallet fino in fondo, schiacciò l'operaio senza possibilità di rendersi conto della sua presenza. Le grida dell'uomo attivarono immediatamente i soccorsi, scongiurando una tragedia.

L'accusa sostiene che il dipendente non fosse stato adeguatamente formato per quella specifica mansione. Una tesi che l'imputato ha respinto con forza, spiegando in aula di aver sottoposto l'operaio a corsi formativi. Operaio che tra l'altro, proprio quella mattina, aveva già svolto la stessa mansione in maniera corretta. Inoltre neppure il dipendente addetto al controllo si sarebbe accorto il giorno dell'incidente della presenza del 55enne all'interno del container al momento del carico della merce. Il 55enne, quindi, sostiene la difesa, avrebbe tenuto una condotta imprevedibile. Prossima udienza fissata il 26 ottobre, quando verranno sentiti i testi della difesa.