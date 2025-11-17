Omicidio Paganelli, sul banco dei testimoni Giuliano Saponi e Loris Bianchi

Quarta udienza del processo in Corte d'Assise a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Chiamato come primo testimone dell'accusa, Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli.

La prima domanda del pubblico ministero Daniele Paci riguarda i rapporti tra Pierina Paganelli e Manuela Bianchi: "Manuela era una seconda figlia per mia mamma, essendoci prima fidanzati giovanissimi e poi sposati".

"Una volta risvegliato dal coma avevo un blackout totale. I rapporti tra la mia famiglia e mia moglie erano cambiati, Manuele cercava di rivendicare cose che faticavo a comprendere. Diceva che voleva distaccarsi da loro, che voleva cambiare casa. Io di mia moglie ero innamorato come un ragazzino. Chiesi a Manuela di darmi tempo, di farmi uscire dalla clinica riabilitativa in modo da tornare a casa e cercare di capire cosa stava succedendo. Scoprì della morte di mia mamma, dalla chat di condominio. Quando arrivò in clinica mia sorella piangendo, capii che era tutto vero. Ad aprile, quindi prima del mio incidente, mia moglie mi disse che c'era un altro uomo nel suo cuore. Le chiesi chi era ma lei non me lo volle dire. All'epoca parlai di questo anche con mia madre. Mia madre scoprì il tradimento di mia madre grazie ad un investigatore privato. Fui io ad avvisare per primo i Testimoni di Geova di cosa stava succedendo con mia moglie, della mia situazione coniugale. Mia moglie voleva una separazione, voleva che io andassi a vivere da mia madre e io le dissì di no, non mi sembrava giusto. A settembre chiesi di nuovo a mia moglie chi era il suo nuovo uomo, mi disse solo che non lo conoscevo. Allora le dissi di andarsene. Da tempo io e mia moglie non avevamo rapporti sessuali regolari .Mia madre non pronunciava mai parolacce, proprio per una questione di educazione, oltre che religiosa".

Sui rapporti con Loris Bianchi: "Avendo perso la madre presto, ho sempre pensato avesse delle difficoltà. Col tempo ci siamo allontanati perché caratterialmente non piaceva. Con lui non avevo molti rapporti, era una persona molto chiusa. Quando ero ricoverato, venne qualche volta con Manuela e un paio di volte da solo. In quelle occasioni stava all'interno della mia stanza in silenzio e fui sempre io il primo a rivolgergli parola".