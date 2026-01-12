Omicidio Paganelli, è il giorno di Valeria. Prima i consulenti della Procura

Prima udienza del 2026 per il processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli. Come sempre Louis Dassilva, unico imputato per la morte di Pierina Paganelli, è presente in aula tra i suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Oggi è la giornata di Valeria Bartolucci, convocata in tribunale per le 17 per essere sentita come testimone. La moglie di Dassilva, in qualità di coniuge dell'imputato e anche di persona indagata per false attestazioni al pm e favoreggiamento personale in un procedimento connesso all'omicidio di Pierina Paganelli, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. C'è attesa per capire cosa deciderà.

Prima di Valeria Bartolucci, verranno sentiti svariati consulenti della Procura e alcuni agenti della polizia Scientifica. Ad aprire la serie di testimonianze è stata però Ilenia Mercatelli, residente in via del Ciclamino 27 e moglie di Emanuele Neri, colui che sarebbe passato sotto la Cam 3 della farmacia San Martino pochi minuti dopo il delitto di Pierina. La donna ha ripercorso la serata del 3 ottobre 2023: "Quel giorno ho lavorato fino alle 21 e, arrivata a casa, mi sono fermata nel bar del complesso di palazzine per bere qualcosa con gli amici e mio marito. Ci siamo intrattenuti per una mezz'ora, poi, io sono andata a casa prima passando sotto la Cam 3". Nel controesame dei legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, la donna ha spiegato che "quella sera era caldo e noi eravamo all'esterno del locale e potevamo vedere la galleria che attraversa gli edifici e, mentre eravamo lì, non è passato nessuno. Mio marito indossava la giacca da lavoro, con una scritta fosforescente, e un borsello. Io sono andata via prima mentre lui ha lasciato il bar verso le 22".

Emanuele Neri, sentito in aula, ha affermato di essersi riconosciuto nel filmato del 3 ottobre 2023 in cui passa sotto la Cam 3.

Ora è il turno dell'investigatore privato Ezio Denti, per un breve periodo consulente di Louis Dassilva, Manuela e Loris Bianchi: "Il mio incarico iniziale era quello di scoprire se l'incidente occorso a Giuliano Saponi fosse collegato all'omicidio della madre Pierina. Dassilva mi disse che aveva rapporti con Manuela Bianchi, definiti come 'giochi di pianerottolo', mentre la Bianchi aveva nei confronti di Dassilva un atteggiamento più morboso. Sulla morte di Pierina Paganelli, Loris mi disse che non era particolarmente contento dei comportamenti avuti dalla donna e non era minimamente dispiaciuto per la sua morte. Louis mi disse che la sera dell'omicidio guardò un film e rimase a dormire sul divano a causa della gamba dolorante. Valeria invece mi disse che se Louis quella sera fosse uscito di casa se ne sarebbe accorta perché il loro chiavistello di casa fa molto rumore. Luois mi raccontò che la mattina del 4 ottobre scese in garage e tocco il collo e il polso di Pierina per capire se fosse vive. Mi disse anche che quella mattina aveva un appuntamento Manuela". Sulle famose foto scattate in casa da Manuela a Loris la sera dell'omicidio e inviate poi al fratello, Dente ha spiegato: "Loris mi disse che la sorella gliele inviò perché lui voleva vedere come stesse con il pizzetto"

Sull'incontro che Denti organizzò all'hotel Des Bains di Riccione tra Manuele e Louis: "Organizzai questo incontro per capire meglio il loro rapporto. Parlarono senza sapere che io li stavo ascoltando e sentii che Manuela chiedeva a Louis se fosse innamorato di lei e se voleva andare a vivere con lei. Lui però rispondeva che non avrebbe mai lasciato la sua famiglia e che non era innamorato di lei".