Progetti urbanistici

Nuovo porto di Riccione: via libera alla commissione tecnica

In foto: un rendering del porto di Riccione
un rendering del porto di Riccione
Ven 14 Nov 2025 11:57 ~ ultimo agg. 12:03
Approvata dalla Giunta di Riccione la costituzione di una commissione tecnica incaricata di valutare le proposte progettuali per la riqualificazione dell’area portuale e di definire le procedure dei bandi relativi alle concessioni demaniali. L’obiettivo è avviare un percorso amministrativo L’obiettivo è avviare un percorso amministrativo strutturato che accompagni la città verso una rigenerazione del porto, una delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo turistico e urbanistico della città. La commissione tecnica sarà chiamata a valutare le proposte presentate e a individuare eventuali modalità di partenariato pubblico-privato. Inoltre si occuperà anche delle procedure dei bandi per le concessioni demaniali mentre il Comune di Riccione prenderà parte al Tavolo tecnico regionale dedicato all’applicazione della direttiva Bolkestein, istituito per definire, insieme alla Regione Emilia-Romagna e agli altri Comuni costieri, le linee guida in materia di concessioni e gare pubbliche.

 

