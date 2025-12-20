  
Indietro
menu
menu

'approccio miope e dannoso'

Nuovi criteri per comuni montani. Croatti (M5S): inaccettabile, daremo battaglia

In foto: Talamello
Talamello
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 20 Dic 2025 15:16 ~ ultimo agg. 15:24
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

“Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ingiustamente colpiti da questo provvedimento”. Lo annuncia in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.
“Con questi nuovi criteri circa 1100 comuni italiani non saranno più riconosciuti come montani perdendo potenziali risorse e fondi dedicati. Possiamo comprendere la necessità di modificare norme per rendere più efficace la classificazione ma non è accettabile che intere aree, in particolare negli Appennini, diventino ‘aree interne’ e non montane nonostante le peculiarità e le criticità orografiche. La rigidità data dai criteri unici nazionali non consente infatti di analizzare e comprendere le difficoltà che i cittadini e gli amministratori locali affrontano ogni giorno nei loro comuni”
Per Croatti “Ridurre la complessità dei territori montani a meri parametri altimetrici significa ignorare la realtà quotidiana di comunità che affrontano dissesto idrogeologico, fragilità infrastrutturali, spopolamento e difficoltà di accesso ai servizi essenziali. È un approccio miope, ingiusto e dannoso, che rischia di sottrarre risorse vitali proprio a chi svolge un ruolo fondamentale di presidio ambientale, sociale e territoriale. Questi criteri devono essere modificati”, conclude Croatti.

Altre notizie
@Carabinieri di Rimini
'Un dono che vale un sorriso'

Una mattinata speciale: i doni dei Carabinieri ai piccoli pazienti dell'Infermi
di Redazione
Carabinieri di Cesena
Carabinieri di Cesena

Estorsione e truffa a persone fragili, due arresti. Operavano anche nel riminese
di Redazione
dal sito dell'Unione Valconca
fase di transizione

Servizi, turismo, giovani. L'Unione Valconca approva bilancio di previsione 2026
di Redazione
l'ensemble
domenica alla Collegiata

A Verucchio il Concerto di Natale dell'Ensemble Vocale Canòpea
di Redazione
un rendering
finanziamento da 6,8 milioni

Nuovo centro per la pesca sulla Sinistra del Porto, approvato progetto esecutivo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO