Nuova illuminazione del Ponte di Tiberio, consegnato il cantiere

Parte ufficialmente oggi, con la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria, l’intervento di riqualificazione illuminotecnica del ponte di Tiberio, primo stralcio della complessiva opera di restauro del bimillenario monumento. Da oggi il Consorzio CEIR Soc. Cons. Coop. e l’impresa esecutrice DZ Engineering hanno avviato le azioni propedeutiche con il reperimento delle forniture necessarie a dare forma al progetto di nuova illuminazione che valorizzerà i pregi architettonici e la bellezza di uno dei simboli della città. L’intervento, che entrerà nel vivo nella prima metà di febbraio, prevede l'installazione di un nuovo impianto a tecnologia LED che richiamerà durante la notte l'effetto della luce solare, utilizzando gli stessi toni del bianco emessi dal sole e la medesima inclinazione delle ombre. Il gradiente di bianco e l'intensità luminosa varieranno seguendo un ciclo che renderà il ponte sempre diverso a seconda del momento della notte in cui lo si osserva. Il progetto coinvolge anche il contesto circostante, con interventi sulla passerella pedonale parallela a via Bastioni Settentrionali e sulla modulazione dell'intensità luminosa della Piazza sull'Acqua.

La società incaricata - DZ Engineering - vanta una specializzazione e una leadership di mercato nell'illuminazione pubblica, monumentale e sportiva, con una presenza consolidata sia a livello nazionale che internazionale. Dal 2011 ha operato in contesti di particolare pregio, tra cui siti UNESCO come l'Arena di Verona, la Basilica di San Vitale e Sant'Apollinare in Classe a Ravenna, Castel del Monte ad Andria e il Mausoleo di Galla Placidia. La conclusione di questa prima fase è prevista per la primavera, quando partirà il secondo stralcio di lavori, con l’opera di pulitura e restauro del Ponte. Tutto l’intervento è stato condiviso con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che affiancherà l’Amministrazione anche nelle fasi di realizzazione. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.