il plauso della Colombo (FdI)

Messa in sicurezza stradale. Dal Governo fondi per Casteldelci e Pennabilli

In foto: Pennabilli (Google Maps)
Pennabilli (Google Maps)
Sab 10 Gen 2026 16:13 ~ ultimo agg. 16:50
In Emilia-Romagna, su tre progetti finanziati dal Fondo per i piccoli comuni, due riguardano la provincia di Rimini. Si tratta di  Casteldelci, per la messa in sicurezza della strada comunale Campo Trebbio, finanziata con 150.000 euro; e Pennabilli, per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria comunale, finanziati con 50.940 euro.

La deputata Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia ringrazia il Governo Meloni per "l’attenzione concreta e costante verso i piccoli Comuni. Si tratta di risorse importanti che vanno a rafforzare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture nei territori più fragili, spesso penalizzati in passato. Un plauso va anche ai sindaci e alle amministrazioni comunali coinvolte, che con serietà, competenza e determinazione hanno saputo cogliere questa opportunità e portare risultati concreti ai loro cittadini”.

