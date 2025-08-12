Probabile infarto
Malore fatale al Bagno 133: perde la vita un turista 84enne
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Mar 12 Ago 2025 13:08 ~ ultimo agg. 13 Ago 02:15
Ancora un decesso sulla spiaggia. A perdere la vita questa mattina (martedì) intorno alle 11.30 è stato un turista di 84 anni di Agropoli in provincia di Salerno. L'uomo era in acqua ad un paio di metri di distanza dalla battigia del Bagno 133 di Rimini quando è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. Immediato l'intervento del marinaio di salvataggio e poi dei sanitari del 118 che hanno tentato per quasi 40 minuti di rianimare l'uomo, prima di dichiararne il decesso. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto.
Altre notizie
di Icaro Sport
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini