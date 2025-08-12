Malore fatale al Bagno 133: perde la vita un turista 84enne

Ancora un decesso sulla spiaggia. A perdere la vita questa mattina (martedì) intorno alle 11.30 è stato un turista di 84 anni di Agropoli in provincia di Salerno. L'uomo era in acqua ad un paio di metri di distanza dalla battigia del Bagno 133 di Rimini quando è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. Immediato l'intervento del marinaio di salvataggio e poi dei sanitari del 118 che hanno tentato per quasi 40 minuti di rianimare l'uomo, prima di dichiararne il decesso. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto.