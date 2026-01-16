Macchina fotografica davanti al Grand Hotel. FDI: arrugginita e abbandonata

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Direttivo riminese di Fratelli d'Italia relativamente allo stato in cui si trova la grande macchina fotografica che si trova davanti al Grand Hotel:

"L'opera non è un semplice arredo urbano, ma un vero e proprio monumento identitario della città. Realizzata nel 1948 dal fotografo Elio Guerra, originario di Pennabilli, la struttura nasce come bottega fotografica a forma di macchina fotografica, simbolo della Rimini del dopoguerra, del turismo nascente e della memoria per immagini che ha reso celebre la Riviera nel mondo.

Nel tempo è diventata un segno urbano riconosciuto, fotografato da generazioni di turisti e riminesi, e successivamente donato al Comune di Rimini, entrando a pieno titolo nel patrimonio simbolico della città. La sua collocazione non è casuale: si trova in uno dei luoghi più suggestivi della città, di fronte al Grand Hotel, spazio profondamente legato all'immaginario e alla poetica di Federico Fellini, che in questi luoghi ha ambientato parte della sua visione artistica e della memoria collettiva. La macchina fotografica dialoga idealmente con il cinema, con il racconto visivo e con quella Rimini sognante e internazionale che Fellini ha reso immortale. Oggi, nel 2026, la struttura versa in uno stato di degrado evidente: arrugginita, segnata dal tempo e abbandonata, in uno dei punti più rappresentativi e visitati della città. Una condizione che non è degna né della sua storia né dell'immagine che Rimini dovrebbe offrire.