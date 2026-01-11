Lo spaccio del sabato sera. Arrestato a Miramare

Tre soggetti, un albanese e due marocchini, intenti a contrattare e a scambiarsi "qualcosa" non sono passati inosservati allo sguardo degli agenti delle Volanti della Questura di Rimini intenti a controllare la zona di Miramare nella serata di sabato. Quando i poliziotti si sono avvicinati, i tre hanno tentato di allontanarsi ma senza fortuna. A finire nei guai il cittadino albanese, trovato in possesso di vari involucri contenenti cocaina e di 360 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l'uomo è stato arrestato per spaccio. Lunedì sarà in tribunale per il rito direttissimo.