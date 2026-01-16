Lo smog non molla la presa: confermate le misure emergenziali

A seguito delle proiezioni fornite da Arpae e relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico resteranno un vigore fino a lunedì 19 gennaio compreso, giorno successivo di verifica. Come previsto dal Piano aria integrato regionale alle consuete limitazioni, si aggiunge lo stop dalle 8:30 alle 18:30 anche per i veicoli diesel Euro 5. Previste anche restrizioni specifiche per il settore agricolo, con il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. I provvedimenti toccano i comuni di Rimini e Riccione

Cosa prevedono nel dettaglio le misure emergenziali