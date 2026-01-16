Stop ai diesel euro 5
Lo smog non molla la presa: confermate le misure emergenziali
di Redazione
1 min
Ven 16 Gen 2026 11:52 ~ ultimo agg. 11:58
A seguito delle proiezioni fornite da Arpae e relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico resteranno un vigore fino a lunedì 19 gennaio compreso, giorno successivo di verifica. Come previsto dal Piano aria integrato regionale alle consuete limitazioni, si aggiunge lo stop dalle 8:30 alle 18:30 anche per i veicoli diesel Euro 5. Previste anche restrizioni specifiche per il settore agricolo, con il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. I provvedimenti toccano i comuni di Rimini e Riccione
Cosa prevedono nel dettaglio le misure emergenziali
- Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;
- In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;
- divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).
Altre notizie
Servono regole uniformi
Concessioni. Legacoop: nuovo decreto è "spiraglio" ma le gare ci saranno a breve
di Redazione
Dal comune di Coriano
Ex ferrovia Rimini-S. Marino. Uno studio per valorizzare il tracciato a Cerasolo
di Redazione
Dal 17 al 22 gennaio
Il Vescovo Anselmi delegato CEI al Coordinamento per la Terra Santa
di Redazione
Rete Pace Rimini e Stop Rearm
A Rimini sabato una manifestazione a sostegno del popolo iraniano
di Redazione
Meteo Rimini