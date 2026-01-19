Lo smog torna nei limiti per un soffio. Cessano le misure emergenziali

Rimini evita per un soffio il settimo sforamento consecutivo del Pm10 e cessano da domani, martedì 20 gennaio, le misure emergenziali per la qualità dell'aria attivate giovedì scorso a Rimini e Riccione. Domenica il Pm10 si è fermato a 50 microgrammi per metro cubo, proprio sulla soglia limite. Il bollettino Arpae sul quale si basa l'applicazione delle misure esce il lunedì il mercoledì e il venerdì.

I dati del Pm10 degli ultimi 14 giorni.