a Rimini e Riccione

Lo smog torna nei limiti per un soffio. Cessano le misure emergenziali

In foto: @newsrimini
@newsrimini
di Redazione   
Lun 19 Gen 2026 11:44 ~ ultimo agg. 12:37
Rimini evita per un soffio il settimo sforamento consecutivo del Pm10 e cessano da domani, martedì 20 gennaio, le misure emergenziali per la qualità dell'aria attivate giovedì scorso a Rimini e Riccione. Domenica il Pm10 si è fermato a 50 microgrammi per metro cubo, proprio sulla soglia limite. Il bollettino Arpae sul quale si basa l'applicazione delle misure esce il lunedì il mercoledì e il venerdì.

I dati del Pm10 degli ultimi 14 giorni

