Licenziamenti Aeffe, anche la Regione al tavolo ministeriale

Sui licenziamenti decisi dal Gruppo Aeffe per le sedi di San Giovanni in Marignano e Milano, è previsto domani (mercoledì 21) un tavolo ministeriale a cui parteciperà anche la Regione Emilia-Romagna, "confermando la disponibilità a far sì che ci sia la massima tutela dei lavoratori e del settore di riferimento". Lo ha fatto sapere al question time la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, rispondendo in aula al consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Casadei. Sul tavolo il licenziamento di 221 dipendenti del gruppo, pari circa ad un terzo della forza lavoro: il 78% dei licenziamenti a San Giovanni in Marignano, oltre 170 lavoratori, il 22% a Milano, pari a circa 48 persone. Il consigliere pentastellato, nella sua replica, ha sottolineato "l'importanza della presenza delle istituzioni in questi casi per proteggere i lavoratori e dare delle garanzie anche successive al licenziamento". "Ritengo sia fondamentale - ha concluso Casadei- che si sappia che la Regione c'è, è presente e ha usato tutti gli strumenti possibili per far fronte alla situazione".