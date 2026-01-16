  
BARRIO E ASCOR INSIEME

La solidarietà fa canestro: al "Flaminio" una raccolta fondi per l'Infermi

In foto: Il Barrio
Il Barrio
di Redazione   
Ven 16 Gen 2026 14:11 ~ ultimo agg. 14:20
Tempo di lettura 1 min
Il “Barrio”, la rinomata Curva Basket di Rimini, organizzerà domenica 18 gennaio al Palasport Flaminio, in occasione della partita RBR-Juvi Cremona, una generosa raccolta fondi a sostegno della sottoscrizione promossa dall'Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (ASCOR), finalizzata a donare alla Cardiologia dell'Ospedale Infermi una Sonda miniaturizzata per ecografia trans-esofagea.  Si tratta di una delle più elevate tecnologie per il trattamento mini-invasivo delle valvulopatie soprattutto nei soggetti più fragili, poiché rappresenta una innovazione assoluta per la miniaturizzazione di uno strumento che permette lo studio pre-operatorio arrecando meno fastidi e disagi ai pazienti, oltreché minore necessità di sedazioni, talvolta pericolose.

Questo l'annuncio fatto con “simpatica serietà” dal Barrio: “Come ogni anno scendiamo in campo anche per la consueta raccolta di beneficienza. Perché non siamo solo cori, risate o km di c.. ate:  Il Barrio è rispetto, memoria, cuore. Mai così a tema col cuore, questa volta abbiamo scelto di entrare nel reparto di  Cardiologia dell'Ospedale Infermi insieme ad ASCOR, con l'obiettivo di raggiungere la somma che permetterà di acquistare uno strumento che può aiutare davvero chi ogni giorno lotta per salvare vite”. 

 

