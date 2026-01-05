moderata intensità
La Befana in bianco: allerta gialla per neve sulla Romagna anche sulla costa
In foto: repertorio (Newsrimini)
di Redazione
1 min
Lun 5 Gen 2026 11:53 ~ ultimo agg. 12:08
Mentre già oggi ci sono state le prime precipitazioni nevose sulle alture, per la giornata dell'Epifania la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla, il livello più basso, per neve sulle province romagnole. Temperature in ulteriore calo con minime che nell'entroterra scenderanno sotto lo zero.
Per la giornata di martedì 6 gennaio sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno
ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e ai 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane.
Dalla seconda parte della giornata si prevede un aumento del moto ondoso, con mare molto mosso.
Altre notizie
Alle 17 alla piazza sull'acqua
I Re Magi accolti a Rimini in un grande evento comunitario
di Redazione
di Redazione
di Redazione
il giorno dopo gli attacchi
Don Aldo dal Venezuela: ho celebrato messa, c'è una tensione calma
di Redazione
Meteo Rimini