moderata intensità

La Befana in bianco: allerta gialla per neve sulla Romagna anche sulla costa

In foto: repertorio (Newsrimini)
repertorio (Newsrimini)
di Redazione   
Lun 5 Gen 2026 11:53 ~ ultimo agg. 12:08
Mentre già oggi ci sono state le prime precipitazioni nevose sulle alture, per la giornata dell'Epifania la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla, il livello più basso, per neve sulle province romagnole. Temperature in ulteriore calo con minime che nell'entroterra scenderanno sotto lo zero.

Per la giornata di martedì 6 gennaio sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno
ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e ai 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane.
Dalla seconda parte della giornata si prevede un aumento del moto ondoso, con mare molto mosso.

Le previsioni di Arpae.

Meteo Rimini
