deceduta sul colpo
Investita da un camion, 39enne riminese muore a Londra
In foto: Irene Leardini
di Redazione
1 min
Gio 22 Gen 2026 16:00 ~ ultimo agg. 16:20
Irene Leardini, 39enne riminese, ha perso la vita in un incidente stradale a Londra dove viveva da alcuni anni. Martedì sera è stata investita da un camion condotto da un 47enne mentre percorreva in bicicletta New Cross Road. L'impatto è stato tremendo e la donna è morta sul colpo. Il conducente del camion è stato arrestato. Irene Leardini, laureata in Scienze Motorie all'università di Bologna, si era trasferita nella capitale inglese diversi anni fa e gestiva un negozio di biciclette. I familiari stanno organizzando il rientro della salma.
Altre notizie
alle 21.15 su IcaroTV
A IcaroTeche Talk storie di pesca, pesce e pescatori con lo storico Bagnaresi
di Redazione
di Redazione
"Un tuffo nel sogno"
Riccione Capitale del Mare, presentato il dossier. Un lavoro di squadra
di Redazione
VIDEO
al palacongressi di Rimini
Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmata da Paola Amati e Clarita Kuo
di Redazione
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini