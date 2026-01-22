  
deceduta sul colpo

Investita da un camion, 39enne riminese muore a Londra

In foto: Irene Leardini
Irene Leardini
di Redazione   
Gio 22 Gen 2026 16:00 ~ ultimo agg. 16:20
Tempo di lettura 1 min
Irene Leardini, 39enne riminese, ha perso la vita in un incidente stradale a Londra dove viveva da alcuni anni. Martedì sera è stata investita da un camion condotto da un 47enne mentre percorreva in bicicletta New Cross Road. L'impatto è stato tremendo e la donna è morta sul colpo. Il conducente del camion è stato arrestato. Irene Leardini, laureata in Scienze Motorie all'università di Bologna, si era trasferita nella capitale inglese diversi anni fa e gestiva un negozio di biciclette. I familiari stanno organizzando il rientro della salma.

