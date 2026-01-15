Il 47° Sigep al via con 1.300 espositori. Il piano per l'accesso in fiera

Sono 450 le strutture ricettive aperte a Rimini per accogliere gli ospiti del 47° Sigep, con alti tassi di riempimento delle camere. A conferma di una manifestazione dai grandi numeri di partecipazione ma inevitabilmente anche di grande traffico da e per la fiera. Saranno settanta gli agenti della Polizia Locale in servizio ogni giorno impegnati su 3 turni, con un coordinamento centrale che monitorerà in tempo reale l’andamento del traffico. Previste apposite navette e un potenziamento degli autobus e dei treni con fermata nella stazione interna. Per il servizio taxi, debutteranno anche le 9 nuove licenze concesse dall’amministrazione. Debutterà anche il parcheggio Popilia Est 5, sul lato mare dell’adriatica, collegato all’ingresso con una navetta.

Per evitare il parcheggio selvaggio con conseguenti disagi ai residenti, saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 19 le vie Turchetta, Togliatti, Impreatrice Teodora e Teodorico.

La manifestazione di riferimento per i settori gelato, pasticceria, cioccolato panificazione, pizza e caffè occuperà fino a martedì tutti i padiglioni con 1.300 espositori, 138.000 metri quadrati di spazio espositivo con quattro arene tematiche. La componente internazionale degli espositori è in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

La cerimonia inaugurale si svolgerà alle ore 12 nella Vision Plaza – Cupola Cagnoni – Hall Sud con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini e Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Lunedì sarà invece in fiera il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

