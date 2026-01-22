Guide turistiche. Lo scritto per l'esame nazionale stronca il 98% dei candidati

A passare la prova scritta del primo esame nazionale per guide turistiche, svoltasi lo scorso 18 novembre, sono stati appena in 230 candidati su 12.191, meno del 2% che ora sono attesi dall'esame orale. Una situazione paradossale sulla quale interviene il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti: "Il ddl "Guide Turistiche" è il frutto di un lavoro di anni, nel quale pur partendo da posizioni molto distanti nella passata legislatura, si è riusciti a dare piena dignità legislativa a figure professionali sempre più decisive se si considera la crescita esponenziale dei flussi turistici nel nostro paese. Dopo il bando indetto dal ministero del Turismo, a novembre si è svolta la prima prova scritta con quasi 30 mila partecipanti. Purtroppo però, meno del 2% di essi sono risultati idonei: poco più di 200. Un numero che ha dell'incredibile, che ha portato lo stesso Ministero a dire che si è trattato di un test di livello nazionale che ha colto impreparati gran parte dei candidati. Una giustificazione troppo semplicistica: i candidati stessi, interpellati, hanno parlato di test assurdi al limite dell'impossibile. L'Italia ha chiuso il 2025 con un flusso di 130 milioni di turisti, italiani e non: è chiaro che avere guide turistiche preparate e abilitate è fondamentale. Dal governo vogliamo chiarezza su come vengono congegnati i test e su quali sono gli interventi in cantiere per addrizzare il tiro su una situazione francamente irricevibile".