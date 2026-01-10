Grande distribuzione e chiusure. Pari (Confesercenti): impensabili svolte a U

"Se la riflessione avanzata dal presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive, riguarda esclusivamente i supermercati della grande distribuzione alimentare, si tratta di una scelta imprenditoriale legittima che attiene a Coop e alle sue valutazioni interne - esordisce Pari - Su questo non abbiamo nulla da eccepire. Diventa invece un tema completamente diverso se si ipotizza una chiusura generalizzata o estesa ad altre realtà della distribuzione".

Il direttore di Confesercenti esprime scetticismo sull’idea che la chiusura domenicale dei supermercati possa produrre effetti positivi automatici per il piccolo commercio. "Francamente non comprendiamo in che modo la sola chiusura della GDO alimentare possa aiutare il commercio di vicinato. I piccoli alimentari hanno già pagato un prezzo altissimo negli anni passati e oggi la competizione si gioca su piani ben più complessi".

Il tema, per Pari, appartiene in larga parte a una stagione già vissuta. "Anni fa anche la nostra associazione si è battuta contro le liberalizzazioni totali, ma oggi il contesto è profondamente cambiato. Riportare indietro le lancette rischia di essere anacronistico e di destabilizzare un mercato che, pur con enormi difficoltà, ha faticosamente trovato nuovi equilibri".

Pari si sofferma sulla situazione delle località turistiche, come Rimini e la Riviera. "In territori a forte vocazione turistica, spesso attivi dodici mesi all’anno, è impensabile ipotizzare svolte a U sulle aperture. Dire ai consumatori che le abitudini consolidate vanno cambiate dall’oggi al domani non è realistico".

Sul fronte del lavoro, il direttore di Confesercenti respinge la narrazione secondo cui le aperture domenicali avrebbero prodotto solo precarietà. "Il lavoro nel commercio è regolamentato da contratti, il lavoro domenicale è retribuito con maggiorazioni significative e molti lavoratori apprezzano questa opportunità. I dati indicano un aumento complessivo delle ore lavorate e dell’occupazione dopo le liberalizzazioni. Il vero tema dei costi aggiuntivi riguarda semmai le imprese".

Pari evidenzia inoltre i rischi di un approccio non coordinato. "In un contesto in cui Federdistribuzione ha già espresso contrarietà e in assenza di un quadro normativo chiaro, modifiche improvvisate non sono sostenibili. Eventuali accordi generalizzati tra sigle solleverebbero anche profili di competenza dell’Antitrust".

Per il direttore di Confesercenti, la priorità resta un’altra. "La crisi del commercio di prossimità non si risolve con la chiusura dei supermercati. Servono politiche strutturali di sostegno alle piccole imprese, interventi concreti per contrastare lo spopolamento dei centri storici e una vera regolamentazione del commercio online, a partire dal tema fiscale. È lì che oggi si gioca la concorrenza più sbilanciata".

"Siamo sempre disponibili al confronto – conclude – ma restiamo scettici sull’idea che questo dibattito possa rappresentare la soluzione ai problemi del commercio. Forse è giusto lasciare alle singole aziende libertà di decidere autonomamente in tema di aperture domenicali, dato che oggi sarebbe estremamente difficile trovare una sintesi comune tra le imprese. Le scelte imprenditoriali vanno rispettate, ma non possono essere estese automaticamente a tutto il sistema senza rischiare di creare più problemi che vantaggi".