classi V elementari

Gli alunni di Misano "interrogano" il sindaco sul suo lavoro

In foto: Incontro del sindaco con gli alunni delle quinte
Incontro del sindaco con gli alunni delle quinte
Mer 14 Gen 2026 13:30 ~ ultimo agg. 15:40
Oltre cento alunni delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato martedì, suddivisi in tre diversi momenti, il primo cittadino Fabrizio Piccioni nella sede comunale.

La mattinata è servita per conoscere più da vicino la macchina comunale e l’attività dell’amministrazione. Molte le curiosità che i ragazzi hanno potuto soddisfare, con domande sull’attività amministrativa, la composizione della giunta e i progetti futuri. Tante anche le domande sulla sfera privata, sul come conciliare il ruolo di primo cittadino con la gestione famigliare e sui sacrifici che comporta il portare avanti questo incarico.

L’iniziativa rientra nel progetto del Sindaco Ragazzi.

Ringraziamo la scuola per aver proposto questo incontro, che ogni anno facciamo molto volentieri – il commento del Sindaco – e grazie, in particolare, agli insegnanti che fanno conoscere l’attività amministrativa ai ragazzi e li preparano al loro ruolo di cittadini. È bello riscontrare nei giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità, interesse alla vita civica del nostro Comune. Far capire ai ragazzi che cos’è il senso civico, che cosa significa essere bravi cittadini e occuparsi della cosa pubblica, al di là che si intraprenda o meno l’attività amministrativa, è la cosa che ci sta maggiormente a cuore”.

 

