Gesto estremo sventato, La Polizia di Stato salva una ragazza a Rimini

Venerdì la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in salvo una ragazza poco più che ventenne, che aveva tentato un gesto estremo per porre fine alla sua vita.

L’intervento delle Volanti è avvenuto alle 21 da parte a seguito di una chiamata da parte del padre. L’uomo, residente in altra regione, aveva ricevuto un messaggio della figlia che lo aveva fortemente allarmato perché le parole lasciavano presagire un gesto estremo.

All’operatore della sala operativa l'uomo ha raccontato dell'estrema fragilità emotiva della figlia. Mentre cercava di tranquillizzare l’uomo, l'operatore ha subito allertato le volanti presenti sul territorio, preallertando anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Due volanti si sono precipitate presso il residence in cui alloggiava la ragazza, con un’altra coinquilina, in quel momento assente. Individuata la stanza, nel tentativo di accedervi i poliziotti hanno trovato la porta era chiusa a chiave. Così, contattato subito il proprietario del residence che ha fornito una seconda chiave: all'interno i poliziotti e il personale sanitario hanno trovato la ragazza in uno stato di incoscienza.

La giovane è stata soccorsa dal personale 118 e riportata ad una situazione di semicoscienza, per poi essere trasportata in ospedale. Poco dopo l'intervento è arrivata nell'appartamento anche la coinquilina, allarmata per analogo messaggio ricevuto dalla ragazza.