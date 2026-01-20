  
più di mille iscritti

Forum di quartiere. Presentati ufficialmente i presidenti

In foto: I nuovi presidenti con sindaco e vicesindaca
I nuovi presidenti con sindaco e vicesindaca
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 20 Gen 2026 16:14 ~ ultimo agg. 16:21
La Sala del Consiglio comunale di Rimini ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini, hanno illustrato il nuovo volto della partecipazione territoriale, completando il percorso avviato negli ultimi mesi, che ha già fatto registrare una partecipazione diffusa e l’iscrizione formale di più di mille cittadine e cittadini. Una via l'altro i forum si sono insediati da maggio a ottobre. Oggi si chiude simbolicamente la fase costitutiva e se ne apre un’altra: quella operativa. I Forum deliberativi diventano a tutti gli effetti parte integrante della vita civica di Rimini, pronti a rappresentare i quartieri, raccogliere istanze, costruire proposte e alimentare un nuovo modo di fare partecipazione territoriale.
I 12 presidenti
 
Zona Nord – mare                           ELEONORA GIOVANARDI
Zona Nord – monte                         ANDREA  BALDUCCI
Centro storico                                 MICHELE MORRI
San Giuliano, Celle                          GIANCARLO TOCCI
Borgo Mazzini                                 RITA  LIGUORI
Colonnella                                      PAOLA  RUSSO
Borgo San Giovanni / Lagomaggio    DAVIDE FRISONI
Marina Centro                                 LAURA VIOLA 
Zona Sud – mare                            MIRCO MURATORI 
Ghetto Turco                                 ELEONORA IEZZI  
Marecchiese                                  MARCO  SUCCI 
Zona Sud – monte                         LORENA    PENNETTA
