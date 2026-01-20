Forum di quartiere. Presentati ufficialmente i presidenti

La Sala del Consiglio comunale di Rimini ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini, hanno illustrato il nuovo volto della partecipazione territoriale, completando il percorso avviato negli ultimi mesi, che ha già fatto registrare una partecipazione diffusa e l’iscrizione formale di più di mille cittadine e cittadini. Una via l'altro i forum si sono insediati da maggio a ottobre. Oggi si chiude simbolicamente la fase costitutiva e se ne apre un’altra: quella operativa. I Forum deliberativi diventano a tutti gli effetti parte integrante della vita civica di Rimini, pronti a rappresentare i quartieri, raccogliere istanze, costruire proposte e alimentare un nuovo modo di fare partecipazione territoriale.

I 12 presidenti

Zona Nord – mare ELEONORA GIOVANARDI

Zona Nord – monte ANDREA BALDUCCI

Centro storico MICHELE MORRI

San Giuliano, Celle GIANCARLO TOCCI

Borgo Mazzini RITA LIGUORI

Colonnella PAOLA RUSSO

Borgo San Giovanni / Lagomaggio DAVIDE FRISONI

Marina Centro LAURA VIOLA

Zona Sud – mare MIRCO MURATORI

Ghetto Turco ELEONORA IEZZI

Marecchiese MARCO SUCCI

Zona Sud – monte LORENA PENNETTA