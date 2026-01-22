Questura di Rimini
Fermato straniero irregolare indagato per tentato omicidio, scortato a frontiera
di Redazione
Gio 22 Gen 2026 13:13 ~ ultimo agg. 13:18
Lo scorso 13 gennaio è stato fermato a Viserba un cittadino tunisino irregolare e successivamente espulso dal Territorio Nazionale dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
L’uomo era già noto alle forze dell’ordine con pregiudizi per omicidio doloso, detenzione illegale di armi e munizioni e per altri reati contro la persona.
Il Prefetto di Rimini ha subito emesso il decreto di espulsione, mentre il Questore ha disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguito il 16 gennaio con scorta internazionale, in seguito alla convalida dell’Autorità Giudiziaria.
Questura di Rimini
