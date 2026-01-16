  
Dal comune di Coriano

Ex ferrovia Rimini-S. Marino. Uno studio per valorizzare il tracciato a Cerasolo

In foto: il vecchio trenino
il vecchio trenino
di Redazione   
Ven 16 Gen 2026 11:10 ~ ultimo agg. 11:18
Il Comune di Coriano ha avviato un’attività di rilievo topografico lungo la tratta dell’ex ferrovia Rimini–San Marino, nella frazione di Cerasolo Ausa. L’intervento è stato affidato, tramite determinazione dirigenziale, a uno studio topografico riminese specializzato. Il rilievo consentirà di ricostruire con precisione il tracciato ferroviario, oggi dismesso, che collegava Rimini a San Marino attraversando Coriano. Obiettivo, acquisire un quadro conoscitivo completo dell’area per avviare la progettazione di un intervento di riqualificazione per valorizzare il tracciato dell’ex ferrovia con un percorso improntato alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità dell’abitato di Cerasolo Ausa. In particolare, dando maggior respiro alla zona del centro commerciale che è il cuore di quella frazione. Al termine dei rilievi, l’Amministrazione valuterà gli esiti tecnici per definire le future fasi progettuali.

"Il rilievo dell’ex tratta ferroviaria Rimini–San Marino – dichiara il Sindaco del Comune di Coriano Gianluca Ugolini rappresenta un primo passo concreto per restituire valore a un’infrastruttura che ha segnato la storia del nostro territorio. Conoscere in modo preciso lo stato e il tracciato dell’area è fondamentale per poter progettare interventi di riqualificazione sostenibili, capaci di migliorare la qualità dell’abitato di Cerasolo Ausa e di creare nuove opportunità di fruizione per la comunità. È un lavoro di attenzione e cura verso il territorio, che guarda al futuro partendo dalla sua storia".

 

