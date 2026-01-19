  
Indietro
menu
menu

Bloccati dai carabinieri

Doppio arresto per furto: colti sul fatto nella notte in due locali al mare

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 19 Gen 2026 10:55 ~ ultimo agg. 11:04
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un cittadino albanese di 37 anni e un italiano di 55, originario di Napoli, sono stati arrestati nella notte per furto aggravato dai Carabinieri.

Il primo è stato scovato dai militari all'interno di una attività commerciale di viale Regina Elena. Il 37enne si era introdotto forzando la serranda e, all'arrivo dei carabinieri, era impegnato ad asportare il fondo cassa e i tablet utilizzati dal personale per le ordinazioni ai tavoli. Inutile il suo tentativo di fuga. 

Il 55enne, gravato dal divieto di dimora a Rimini, è stato invece arrestato dai militari della Stazione Porto dopo essersi introdotto in un ristorante sul lungomare Di Vittorio. L'uomo è stato colto sul fatto e bloccato. Addosso aveva gli arnesi da scasso.

I due sono stati condotti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

 

 

Altre notizie
Vigili del Fuoco
a rischio chiusura

Caserma Vigili del Fuoco al Fellini. Sindacati: condizioni inaccettabili
di Redazione
un mezzo della polizia di stato
denunciati i titolari

Festa abusiva in un noto locale di Rimini interrotta dalla polizia di stato
di Redazione
repertorio
spesso per debiti di droga

Maltratta il padre per avere i soldi per la droga. 44enne finisce in carcere
di Redazione
Emanuel Riviera Volley
Volley C Femminile

Russi Volley-Emanuel Riviera VTR Rimini 3-1
di Icaro Sport
il lupo avvistato in via Emilia
'basta con i teatrini'

Lupi avvistati in zone urbane: la preoccupazione dei comitati di Rimini nord
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO