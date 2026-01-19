Doppio arresto per furto: colti sul fatto nella notte in due locali al mare

Un cittadino albanese di 37 anni e un italiano di 55, originario di Napoli, sono stati arrestati nella notte per furto aggravato dai Carabinieri.

Il primo è stato scovato dai militari all'interno di una attività commerciale di viale Regina Elena. Il 37enne si era introdotto forzando la serranda e, all'arrivo dei carabinieri, era impegnato ad asportare il fondo cassa e i tablet utilizzati dal personale per le ordinazioni ai tavoli. Inutile il suo tentativo di fuga.

Il 55enne, gravato dal divieto di dimora a Rimini, è stato invece arrestato dai militari della Stazione Porto dopo essersi introdotto in un ristorante sul lungomare Di Vittorio. L'uomo è stato colto sul fatto e bloccato. Addosso aveva gli arnesi da scasso.

I due sono stati condotti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.