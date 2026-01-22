Dureranno 6 mesi
Domus del Chirurgo, partiti i lavori di impermeabilizzazione
In foto: lavori in corso alla Domus del Chirurgo
di Redazione
2 min
Gio 22 Gen 2026 12:46 ~ ultimo agg. 12:53
Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria della Domus del Chirurgo in Piazza Ferrari a Rimini. Le opere sono state concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che già nel 2024 è intervenuta col restauro di parte dei mosaici custoditi nel sito e che proseguirà nei mesi a venire. Proprio nel corso degli approfondimenti tecnici condotti in occasione del restauro, il comune ha condiviso la volontà di intervenire per migliorare l’attuale impermeabilizzazione della copertura, anche in considerazione del ripetersi con sempre maggiore frequenza di fenomeni piovosi ad elevate intensità. Si interverrà quindi sulle sette vasche adibite a tetto verde intensivo che caratterizzano la copertura della Domus, con l’obiettivo di garantire una assoluta impermeabilizzazione e il corretto deflusso delle acque piovane, preservando così gli straordinari mosaici che il sito custodisce.
L’intervento prevede un investimento di circa 112mila euro ed è affidato alla ditta F.lli Giorgi. I lavori dureranno circa sei mesi e il cantiere interesserà la sola parte di copertura dell'edificio. La sede museale continuerà a rimanere aperta e pienamente accessibile in sicurezza per i visitatori e per le tante scolaresche che abitualmente vengono accompagnate alla scoperta dell’area archeologica.
L’area archeologica della Domus dal 2007 raccoglie ogni anno migliaia di persone.
