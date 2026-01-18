Concerti nell'area dell'ex polveriera di Riccione: gli ambientalisti protestano

Le associazioni ambientaliste della provincia di Rimini esprimono tutta la loro contrarietà al progetto che prevede eventi musicali-concerti all’ex Polveriera di Via Piemonte a Riccione. Dalle associazioni, disponibilità al confronto con le Istituzioni. Lo scorso agosto l'Amministrazione Comunale ha affidato l'area a un privato per l'organizzazione dei concerti, in un luogo che però secondo i firmatari è troppo delicato dal punto di vista naturalistico e ambientale per questo tipo di attività.

Le associazioni ambientaliste e animaliste firmatarie dell'appello sono: Ambiente & Salute Riccione / CRAS Rimini / dnA Rimini / FIAB Rimini / Legambiente Valmarecchia / Lipu Rimini /

L’Umana Dimora Rimini / WWF Rimini / Gruppo Social Per La Verde Riccione

Dopo diverse settimane di attesa, il 17 dicembre scorso i rappresentanti delle associazioni Lipu, WWF, DnA, Ambiente & Salute, unitamente al responsabile del gruppo social Per La Verde Riccione, con l’Assessore a Ambiente e Rigenerazione Urbana Cristian Andruccioli ed i funzionari di Settore dottori Mario Sala ed Elisa

Morolli, hanno finalmente potuto effettuare un sopralluogo diretto all’ex Polveriera di Via Piemonte a

Riccione. L’area verde di circa 56mila mq, che costeggia il torrente Marano nella zona nord di Riccione,

all’altezza del quartiere san Lorenzo, di proprietà fino al 2015 del Ministero della Difesa e poi passata nelle

mani del Comune di Riccione, è finita sotto la lente delle associazioni ambientaliste ed animaliste del

territorio ad agosto scorso quando il Comune di Riccione ha reso noto di averla affidata, con bando

pubblico, ad impresa privata per l’organizzazione di eventi e concerti musicali (Determina Dir. N° 1160

dell’08.08.2025).

Grazie al sopralluogo diretto, gli ambientalisti hanno potuto appurare che l’intera zona, mai

resa accessibile dal secondo Dopoguerra, è diventata di forte interesse naturalistico e paesaggistico, ma

anche storico-culturale vista la presenza di manufatti militari. Nonostante gli sfalci effettuati

periodicamente, il terreno è ricco di canne e muschio che sono un tesoro prezioso vicino a città, aeroporto e Statale per l’assorbimento di CO2, trattenimento prolungato dell’acqua e desalinizzazione del terreno. Sono

presenti inoltre varie specie di uccelli di cui si sente facilmente il canto e resti evidenti di nidificazione si

possono notare su alberi e cespugli. Nei numerosi anfratti selvatici creatisi attorno alle strutture militari

riteniamo possano trovare riparo anche pipistrelli, nonché rapaci notturni e diurni, oltre al picchio rosso.

Significative e numerose inoltre le tracce di mammiferi selvatici. Infine il ruolo della flora selvatica tutela la

presenza ed il lavoro degli insetti impollinatori, come ad esempio le api.

In contrapposizione ai numerosi valori naturalistici e di biodiversità dell’area da noi osservati, solleviamo

numerose criticità sull’opportunità di destinare questa oasi di natura a concerti ed eventi musicali di massa

per migliaia di giovani, quali: - Inquinamento rumoroso ai danni di natura ed abitanti del quartiere San

Lorenzo; Sicurezza pubblica per l’estrema vicinanza al corso del Torrente Marano; Inquinamento

luminoso, che dovrà convivere con le piste di atterraggio dell’aeroporto civile attiguo; Strade, traffico e

parcheggi in una zona sprovvista di ogni tipologia di servizio.

Sottolineiamo pertanto l’assoluta contraddizione del progetto eventi musicali di massa affidato a nota

impresa privata del divertimento notturno sull’area ex Polveriera, rispetto l’impegno assunto dal Comune

per la rinaturalizzazione del Torrente Marano attraverso l’ottenimento di 756mila euro del bando regionale

Recore (RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE – FESR 2021-2027 DGR N.369 DEL 4 MARZO 2024) i cui obiettivi sono "ricomporre l’equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale", "la salvaguardia della biodiversità" e la "gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000, ma anche al di fuori".

E ribadiamo la nostra netta contrarietà al Progetto di eventi musicali nell'area ex Polveriera, che abbiamo

formalmente comunicato anche ai Consiglieri regionali e al competente Assessorato della Regione Emilia

Romagna, rendendoci comunque disponibili al confronto con le istituzioni



