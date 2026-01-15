Compleanno di Fellini: Rimini celebra il suo mito tra cinema, arte e storia

Il cuore delle iniziative culturali dei prossimi giorni è legato al compleanno di Federico Fellini. In occasione del 20 gennaio, anniversario della nascita, Rimini rende omaggio a Federico Fellini con un articolato programma di iniziative promosso dal Fellini Museum, pensato come un attraversamento tra cinema, musica e immagini d’archivio. Martedì 20 gennaio, il Fellini Museum apre eccezionalmente le sue sedi a ingresso libero e propone, alle ore 14.00 al Cinemino, la proiezione di Ginger e Fred, a pochi giorni dai quarant’anni dall’uscita in sala del film. Ad anticipare le iniziative per l’anniversario della nascita, sabato 17 gennaio si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna “Cuaron in controcampo”, dedicata al regista messicano recentemente insignito del Premio Fellini. In programma alle ore 21, in Cineteca e a ingresso libero, il film Uno per tutte, preceduto alle ore 14, al Cinemino del Palazzo del Fulgor, dalla proiezione, sempre a ingresso libero, di 8½ di Fellini. Domenica 18 gennaio il programma prosegue con la Fellini Experience, un tour tra i luoghi simbolo del regista, tra cinema, miti e curiosità, che si conclude con un aperitivo celebrativo. Il Grand Hotel, luogo simbolo dell'immaginario felliniano, accoglie i visitatori per una "colazione da re". Tra i fasti dello stile Liberty, gli ospiti potranno gustare le creazioni dei Pastry Chef e scoprire i segreti della struttura attraverso un percorso museale autonomo in nove tappe tra i saloni storici (info e prenotazioni:www.visitrimini.com/esperienze/300613-colazione-nello-storico-grand-hotel-rimini/). Domenica 18 gennaio, alle ore 11:00, i Musei Comunali propongono una visita guidata alle aree archeologiche sotterranee: un viaggio nel tempo per scoprire la Domus del Chirurgo e il Teatro Galli, rivelando i segreti della Rimini antica attraverso scavi che attraversano secoli di storia. Alla Biblioteca Gambalunga si possono ammirare le fotografie inedite di Italo Di Fabio, che documentano le trasformazioni della Riviera tra gli anni ’60 e ’80. Il Palazzo del Fulgor ospita fino al 25 gennaio "Dentro il set", con gli scatti dell’archivio CliCiak che svelano il dietro le quinte del cinema italiano. Infine, il Museo della Città propone gli ultimi giorni della mostra "Remàr", Storie meravigliose tra terra e mare, che mette a frutto il lavoro scientifico e organizzativo della Rete Musei Arte Riminese (visitabile fino a domenica 18 gennaio) e il percorso tra pittura e poesia "Notturno" di Ivo Gigli. Per chi cerca una visione di Rimini capace di unire realtà e immaginazione, l’Augeo Art Space ospita l'esposizione fotografica di Paolo Simonazzi.