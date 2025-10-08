Cinque nuove agenti di Polizia Penitenziaria per i Casetti di Rimini

Cinque nuovi agenti di Polizia Penitenziaria per la casa circondariale dei Casetti di Rimini. Fanno parte dei 2600 che hanno appena concluso il 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria. Per Rimini si tratta di cinque agenti donne.

"Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

Soddisfazione è stata espressa dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo:

“Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”.