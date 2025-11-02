  
Indietro
menu
menu

il rientro è confermato

Caos post elezioni in Tanzania. Riminesi bloccati nella missione Casa di Paola

In foto: la missione
la missione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 2 Nov 2025 10:51 ~ ultimo agg. 17:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un gruppo di undici riminesi si trova da qualche giorno in Tanzania dove ha raggiunto la missione della Casa di Paola a Mbulu, nella regione di Manyara. In Tanzania sono in corso violenti disordini dopo le elezioni che hanno confermato la presidente uscente, Samia Suluhu Hassan, con accuse di avere messo preventivamente a tacere qualsiasi tentativo di opposizione con arresti e soprusi.

Il gruppo riminese è chiuso dentro la missione in costante contatto con l'Ambasciata italiana che ha suggerito loro di non uscire. Stanno tutti bene. I collegamenti sono difficili, così come avere notizie sulla situazione nel paese, perché le autorità hanno bloccato internet.

A metà giornata è comparso un post di aggiornamento sulla pagina della Casa di Paola: "Nonostante i disordini che stanno avvenendo in Tanzania. I nostri amici ci hanno fatto sapere che loro sono a Gwandumehhi, nel distretto di Mbulu c/o la missione delle suore francescane missionarie di Cristo e lì non c'è nessunissimo problema . Hanno difficoltà a comunicare perché internet è bloccato. Stanno lavorando tranquillamente al completamento dei due progetti, la casa dei bimbi e la maglieria. Il loro rientro in Italia rimane confermato come previsto al 14 novembre". 

Nella “Casa del Pane di Paola” in Tanzania, nel villaggio di Gwandumehhi c'è un forno aperto nel 2018 nel ricordo di Paola Bagli, pallavolista prematuramente scomparsa, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una zona povera del paese. Del gruppo attualmente in Tanzania fanno parte anche i genitori di Paola.

(Nella foto dalla pagina Facebook della Casa di Paola, i partecipanti al viaggio)

Altre notizie
i loghi
CALCIO PROMOZIONE

San Pietro in Vincoli-Riccione Calcio 1926 2-0
di Icaro Sport
Massimo Recalcati @Guido Stazzoni
al Teatro Tarkovskij

E' ancora possibile educare? Un incontro con Massimo Recalcati promosso da Karis
di Redazione
pexels
Vita della Chiesa

I sì del Decalogo - Una guida per tutti. La bellezza di un amore fedele
di Redazione
@Comune di Santarcangelo
celebrazione a Santarcangelo

Giornata dell'Unità di nazionale. Sacchetti: stop a retorica dello scontro
di Redazione
FOTO
@Polizia di Stato
Commemorazione dei Defunti

Una cerimonia a Rimini in memoria dei caduti della Polizia di Stato
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO