Brutta aria a Rimini. Sei sforamenti consecutivi per il Pm10

Bassa pressione, scarsa ventilazione e traffico intenso. A Rimini, come in buona parte dell'Emilia Romagna, sono giornate critiche per quanto riguarda la qualità dell'aria. Sabato Rimini ha raggiunto il sesto sforamento consecutivo dei limiti del Pm10, il settimo negli ultimi otto giorni. Il prossimo bollettino Arpae che determinerà la prosecuzione o meno delle misure emergenziali attualmente in vigore è previsto per lunedì. 

Cosa prevedono le misure emergenziali:

-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).

Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato lunedì 19 gennaio, ARPAE comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.

