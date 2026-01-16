Box del Riuso di via Nataloni, nel 2025 salvate due tonnellate di materiale

Si consolida a Rimini l’importanza dell’Area del Riuso presso la Stazione Ecologica di via Nataloni, lo spazio dedicato al recupero di oggetti in buono stato nato dalla collaborazione tra il Gruppo Hera e la Cooperativa Sociale La Fraternità. Il bilancio dell'attività nel corso dell’ultimo anno conferma la crescente sensibilità dei cittadini riminesi verso i temi della sostenibilità con quasi 180 donazioni effettuate e oltre 2.000 pezzi raccolti e sottratti alla discarica per un totale di oltre 2 tonnellate di materiale che ha trovato una seconda vita. Questi dati si sommano a un percorso virtuoso che, in oltre tre anni di attività, ha permesso di recuperare complessivamente quasi 6.500 oggetti per un peso totale di oltre 6 tonnellate.

Nel 2025, su tutto il territorio della Provincia di Rimini sono stati effettuati oltre 500 ritiri a domicilio, che hanno permesso di recuperare circa 45.000 oggetti, pari a oltre 50 tonnellate di materiali. L'iniziativa non si limita alla tutela dell’ambiente, ma genera un importante valore sociale. I beni donati dai cittadini vengono infatti presi in carico dalla Cooperativa Sociale La Fraternità (realtà nata nel 1992 all’interno della Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi), che si occupa di destinarli a finalità solidali o di reinserirli nel circuito del riuso, sostenendo così percorsi di inserimento lavorativo e progetti di solidarietà.

All’interno della stazione ecologica di via Nataloni è stato allestito un box dedicato al riuso, dove si possono portare piccoli mobili e oggetti in buono stato per dare il via a un circolo virtuoso del rifiuto, nella logica di ‘Cambia il Finale’ di cui l’Area del Riuso è uno spin-off. L’ Area del Riuso osserva gli stessi orari di apertura del centro di Raccolta: orario invernale (01/10 al 31/03) martedì, giovedì e domenica dalle ore 8.30 alle 14.15, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle 17.45 e sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 17.45.; orario estivo (01/04 al 30/09) martedì, giovedì e domenica dalle ore 8.30 alle 14.15, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle 18.45 e sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.45.

Al suo interno i cittadini possono portare beni integri e ancora utilizzabili, in particolare: mobili di piccole dimensioni, piccoli elettrodomestici, oggettistica e casalinghi, abbigliamento e scarpe, strumenti musicali e libri. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà ad ogni effetto una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta.

Guido Puccinotti, responsabile Hera dei Servizi Ambientali dell’area di Rimini : “Prosegue il lavoro sull’Area del Riuso, con l’obiettivo di farne un modello di eccellenza nel contrasto agli abbandoni e nella promozione del decoro urbano. Ci auguriamo che questo spazio diventi l’alternativa naturale all’abbandono stradale dei rifiuti, offrendo ai cittadini una destinazione etica e sostenibile per i propri beni ancora utilizzabili. Il progetto rappresenta uno dei pilastri della nuova normativa orientata alla prevenzione degli scarti e al loro riutilizzo, segnando il passaggio dal modello lineare ‘produci, usa e getta’ a un sistema circolare in cui gli oggetti tornano a essere risorse. Sostenendo gli enti no profit che operano sul territorio, il Gruppo Hera promuove un’economia capace di generare benefici per l’intera comunità, trasformando ogni donazione in valore condiviso e in benessere sociale”.