All'aeroporto Fellini torna Varsavia. Quinta rotta con Wizzair

Arriva una novità nel cartellone estivo dell'aeroporto Fellini. Wizzair ha messo infatti in vendita i voli per Varsavia Modlin (rotta che in passato era servita da Ryanair che poi ebbe problemi con lo scalo polacco): si tratta di quattro collegamenti settimanali che partiranno dal 22 maggio e proseguiranno poi fino ad ottobre su Airbus 321 da 239 posti. I prezzi partono da 24,99 €. E' la quinta destinazione Wizzair da Rimini dopo Tirana (annuale) e i nuovi ingressi annunciati nelle scorse settimane di Budapest (3 voli da giugno a settembre), Katowice (2 sempre da giugno a settembre) e Sofia, recentemente potenziata nei mesi spalla con 4 voli settimanali ad aprile e maggio e poi 3 fino ad ottobre.

Col ritorno di Varsavia, che mancava da almeno un paio d'anni nel cartellone del Fellini, sono quattro le città polacche collegate con Rimini, a testimonianza della forte crescita del mercato turistico dal Paese.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura della nuova rotta Wizz Air Rimini–Varsavia a partire dalla Summer 2026 - commenta Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato AIRiminum -: un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera Regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale. L’avvio del collegamento conferma la fiducia di Wizz Air nel potenziale del nostro scalo e del territorio e porterà benefici concreti anche ai nostri operatori turistici. L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la Municipal Tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a ENAC e alle importanti novità che annunceremo a breve. In questo contesto, partnership solide come quella con Wizz Air sono fondamentali per ampliare il network, destagionalizzare i flussi e offrire nuove opportunità di viaggio ai passeggeri.”

“Dopo Katowice, Cracovia e Breslavia – evidenzia l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – si rafforza l’accessibilità alla nostra Riviera e all’Emilia-Romagna da parte dei turisti polacchi, che oggi rappresentano il primo mercato estero per tasso di crescita nella Regione e terzo mercato assoluto nelle presenze in Riviera, superando la Francia. Dal 2019 ad oggi abbiamo assistito ad una crescita progressiva e costante di arrivi e presenze, una performance partita dal basso che auspichiamo possa avere ulteriore slancio nel piano di sviluppo dell’aeroporto Fellini e degli altri scali regionali”.

«L’anno si apre con una bella notizia – ha dichiarato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – che dà ulteriore concretezza alla collaborazione territoriale con l’Aeroporto e rafforza la presenza di Rimini su uno dei mercati esteri più dinamici e in costante crescita, come quello polacco. L’apertura del nuovo collegamento con Varsavia rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio, accogliamo quindi con grande soddisfazione questo annuncio, che si inserisce in una stagione ricca di novità e in un anno particolarmente significativo per il sistema aeroportuale riminese, il cui percorso di sviluppo avrà come momento culminante un appuntamento di rilievo internazionale e strategico come Routes Europe 2026.»

“Nell’attività promozionale sui mercati esteri di Apt Servizi – sottolinea il direttore di Apt Servizi Emilia‑Romagna, Emanuele Burioni – l’apertura del nuovo volo su Varsavia rappresenta un tassello cruciale per consolidare la crescita dei flussi turistici dal mercato polacco. Dopo le iniziative di promozione di novembre, torneremo in Polonia ad aprile 2026 con un nuovo roadshow che toccherà Cracovia, Poznań e Varsavia, con l’obiettivo di rafforzare i contratti di marketing con i tour operator e le campagne di comunicazione sviluppate insieme ai vettori aerei. In questa strategia si inserisce anche Routes Europe, il più importante appuntamento di networking dedicato al settore dell’aviazione, che a maggio, porterà a Rimini oltre 1.200 delegati e i rappresentanti di un centinaio tra i principali vettori internazionali. Un’occasione decisiva per ampliare collaborazioni, sviluppare nuove rotte e rendere la destinazione sempre più connessa ai mercati esteri”

“La nuova rotta Rimini-Varsavia- si legge nella nota della compagnia- è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi VFR durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri e investire su Rimini significa rispondere concretamente alla fiducia che i viaggiatori italiani continuano a riporre in Wizz Air, ampliando le opportunità di viaggio e rafforzando il nostro ruolo nel panorama aereo nazionale. Let’s WIZZ, Rimini!”.

Proprio in questi giorni Airiminum, società di gestione dello scalo, ha pubblicato il cartellone dei voli estivi.