Al via i lavori alla rete idrica in Via destra del Porto

Dal 26 gennaio al 28 febbraio al via gli interventi per il rinnovo della rete idrica e messa in sicurezza del sottopasso Savonarola per prevenire allagamenti. I lavori richiedono la chiusura al traffico di via Destra del Porto e via Savonarola, con deviazioni segnalate nelle vie limitrofe. I lavori, interamente progettati ed eseguiti dalla Multiutility, puntano a risolvere due criticità: da un lato il rinnovo delle condotte nelle vie Destra del Porto e Rodi, unito a una nuova valvola regolatrice permetterà una gestione intelligente della pressione idrica. Dall'altro, la messa in sicurezza del sottopasso Savonarola prevede la sostituzione delle vecchie griglie con sistemi di drenaggio più efficienti riducendo le criticità sulla viabilità in caso di eventi meteo. La nuova fase operativa scatterà dopo il Sigep, ossia dal 26 gennaio e proseguirà fino al 28 febbraio. Per 30 giorni, i tratti di via Destra del Porto e via Savonarola tra il ponte della Resistenza e via Ravegnani saranno chiuse al traffico. Per aggirare il cantiere, i veicoli verranno indirizzati attraverso un sistema di deviazioni segnalate sul posto che coinvolgerà le vie Graziani, Rodi, Principe Amedeo e Perseo.