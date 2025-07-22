Al campus di Rimini i primi 18 laureati in Financial and Business Management

Proclamazione per i primi laureati del curriculum in Financial and Business Management, un percorso di laurea triennale avviato nell'anno accademico 2022-2023 nel campus di Rimini. Provengono da Italia, Vietnam, India, Kazakhstan, Iran, Finlandia, Mongolia, Brasile. Sono i primi 18 studenti che hanno conseguito il titolo di laurea. Diversi di loro hanno ottenuto il massimo dei voti con lode. Molti dei neo-laureati hanno già ricevuto ammissioni a corsi di laurea magistrale, sia presso l'Università di Bologna che presso altre istituzioni accademiche.

Il curriculum in Financial and Business Management è stato istituito per formare figure professionali nel settore finanziario e gestionale. ll percorso fornisce una preparazione avanzata in finanza ed economia, preparando gli studenti a ruoli che richiedono competenze nella gestione economica e finanziaria delle imprese, con un'attenzione alle nuove sfide del mercato. L'obiettivo è formare professionisti capaci di operare in un ambiente aziendale in evoluzione, dove la digitalizzazione e la sostenibilità sono fattori chiave.

Nelle foto Amina Shildibayeva, Dana Shortan, Huong Giang Tran, Anna Valzania, Sara Sofia Antila, Davide Biagini, Amira Byambadorj, Alessandro Caselli, Roberto Cerquetella,Vittoria Carolin Demarchi, Handerson Di Genova, Francesca Gabriele, Lucilla Guerrini, Arshdeep Kaur, Filippo Morichetti, Marco Orlandi, Maha Rjile, Dorsa Saedpanah.