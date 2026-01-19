  
intervento da 122 mila euro

Affidi e adozioni, rinnovato il progetto di accoglienza territoriale

In foto: bambini e affidi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 19 Gen 2026 14:11
Sono stati approvati gli atti per la prosecuzione di ulteriori dodici mesi del progetto "Affido e adozione: la comunità cresce insieme nell'accoglienza", confermando l'impegno del territorio nel sostegno alle famiglie affidatarie e adottive. L'iniziativa, viene riaffidata alla Cooperativa Sociale Comunità Il Millepiedi. Un progetto che si pone obiettivi concreti come quello di rafforzare le competenze genitoriali delle famiglie che hanno scelto l'accoglienza, prevenire l'isolamento e la solitudine che spesso accompagnano questi percorsi, ridurre il rischio di abbandono e migliorare le dinamiche relazionali all'interno dei nuclei familiari. Particolare attenzione viene dedicata al supporto diretto ai minori in affido e ai figli adottati, promuovendo al contempo una rete di relazioni significative tra le famiglie accoglienti.
 
Centrale la collaborazione di importanti realtà del terzo settore: l'Associazione famiglie per l'accoglienza, l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Associazione I colori dell'adozione e la Fondazione San Giuseppe per l'aiuto materno e infantile. Questa rete di partner garantisce un approccio integrato e multidisciplinare, essenziale per rispondere efficacemente ai bisogni complessi delle famiglie affidatarie e adottive. Un elemento qualificante del progetto è la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'affido e dell'accoglienza, creando una comunità più consapevole e solidale. Il valore economico complessivo dell'intervento ammonta a circa 122mila euro, di cui 110mila di contributo pubblico derivante dal Fondo sociale locale e dal Fondo vincolato per i minori. 
