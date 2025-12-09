Achille Lauro annuncia un live al Romeo Neri di Rimini

Dopo Vasco, con la doppia data del 29 e 30 maggio, altri nomi nel calendario live dello stadio di Rimini. Il 7 giugno al Romeo Neri arriverà Achille Lauro con l’Anteprima di “Comuni Immortali”, il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno). L’annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti che a marzo 2026 toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out.

I biglietti per la data di Rimini del 7 giugno 2026 sono disponibili dalle 14 del 10 dicembre, in presale sul canale broadcast di Instagram di Achille Lauro, e dalle 14 del 12 dicembre in general sale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour nei palazzetti e gli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.

Dichiara il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad: "Ringraziamo Achille Lauro per aver scelto Rimini per l'anteprima del suo nuovo tour estivo, un artista che rappresenta l'innovazione e la creatività della scena musicale italiana contemporanea, capace di rinnovare linguaggi e coinvolgere generazioni diverse". "L'anteprima del tour sarà un'occasione straordinaria per dare il via nei migliori dei modi alla stagione estiva, dopo un

grande mese di maggio, aprendo il mese canonico dell’estate con un evento di grande richiamo, che saprà unire generazioni diverse, residenti e visitatori in una serata indimenticabile”.