Rete Pace Rimini e Stop Rearm

A Rimini sabato una manifestazione a sostegno del popolo iraniano

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Gio 15 Gen 2026 18:59 ~ ultimo agg. 19:09
Sabato alle 17.30 in piazza Cavour a Rimini si terrà una nuova manifestazione a sostegno del popolo iraniano e contro tutte le limitazioni alle libertà che incombono su quel popolo, promossa da Rete Pace Rimini e Stop Rearm Europe Rimini. Previste anche da letture e testimonianze dall’Iran.

In Iran, "migliaia di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse universitarie, stanno da giorni in piazza a fianco di lavoratrici e lavoratori organizzati che protestano contro il carovita e contro un sistema politico che, da decenni, reprime il dissenso". E mentre internet, reti telefoniche ed elettricità sono "bloccate in molte città, arrivano immagini di violenza inaudita: gli spari, i corpi senza vita per le strade". Per questo Rete Pace e Stop Rearm Europe dicono di stare "con chi resiste, con chi non si piega, con chi rischia tutto per i diritti e la democrazia", aggiungono e basta guerre e bombe "in nome della libertà Il futuro dell'Iran appartiene solo al suo popolo". L'invito è "a scendere in piazza in ogni città, mobilitiamoci per fermare il massacro e per richiedere l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici".

la locandina

