alle 21.15 su IcaroTV
A IcaroTeche Talk storie di pesca, pesce e pescatori con lo storico Bagnaresi
In foto: dall'archivio Liuzzi (@IcaroTeche)
di Redazione
1 min
Gio 22 Gen 2026 13:56 ~ ultimo agg. 14:01
Città di mare o città sul mare? Questa sera nella trasmissione 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐤 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏.𝟏𝟓 𝐬𝐮 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐕 si parla di 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐚, 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐞 𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐞. Ospite in studio di Maurizio Ceccarini è 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐠𝐧𝐚𝐫𝐞𝐬𝐢, storico ed esperto del rapporto tra pesca e turismo e pesca e alimentazione. A seguire, il 'come eravamo' di 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐰𝐢𝐧𝐝 e i collage a tema di 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐠.
Davide Bagnaresi in studio
