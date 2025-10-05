  
con il 'Palloncino Rosso'

'Interruzione dei programmi'. Il monoscopio di Eron per la pace a Gaza

In foto: 'Interruzione dei programmi'
'Interruzione dei programmi'
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 5 Ott 2025 19:12 ~ ultimo agg. 6 Ott 09:29
Tempo di lettura 1 min
Ha debuttato oggi a Rimini “Interruzione dei programmi”, opera dell'artista riminese Eron proiettata sul palazzo del Fulgor. A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con il Comune di Rimini, per lanciare un appello alla pace e a donare alle associazioni impegnate a favore del popolo palestinese.  

Sullo schermo è visibile un QR Code che reindirizza a una pagina web dedicata all’iniziativa dove si possono trovare i link diretti per sostenere le associazioni locali impegnate nell'emergenza umanitaria a Gaza: EducAid e Rimini con Gaza. Il progetto richiama l’articolo 11 della Costituzione Italiana per cui “L’Italia ripudia la guerra. Con l'arte di Eron - dicono i promotori - vogliamo scuotere le coscienze e trasformare la sensibilità in azione concreta".

