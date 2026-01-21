RSR Sebastiani Rieti-Dole Basket Rimini: la diretta testuale

Giornata numero 23 in A2 e la Dole Basket Rimini fa visita alla Sebastiani Rieti. Reduce dal ko contro la JuVi Cremona al Flaminio, prima sconfitta dopo otto vittorie consecutive, la squadra di Dell'Agnello deve fare i conti con l'infermeria: out Marini, Robinson, Tomassini e il lungodegente Ogden.

La partita.

Subito Palumbo per il 2-0 Rieti. Leardini fa subito 2-2. Tripla di Pollone e 5-2 RBR. Leardini per il 7-2 a 7:27 dal termine. Bersaglio di Udom e 5-7. Ancora Leardini per il 5-9. Alipiev da tre e 12-5 Rimini. Denegri per il 14-5 a 5:26 dalla fine del primo quarto. Ancora Denegri aiutato dal ferro, 16-5 Rimini. Leardini ancora e 18-5 per Rimini. Palumbo per il 18-7 e tripla di Udom per il 18-10 a 3:10 dalla fine. Denegri dall'area fa 20-10. Tripla di Piccin dall'angolo e 13-20. Contropiede di Rimini su palla persa di Rieti e 22-13 di Sankaré, punteggio con cui finisce il primo quarto.

Perry segna la tripla del 16-22 in apertura di secondo periodo. Ancora Perry con arresto e tiro del 18-22 a 8:15. Altri tre punti di Perry, otto consecutivi e Rieti torna a -1, 21-22. Pollone per il 21-24 e poi Pascolo risponde per il 23-24. Due punti per Sankare e 23-26 a 6:40. Grande difesa di Pollone e poi Alipiev in contropiede schiaccia il 23-26. Alipiev 23-28 poi Pascolo per il 25-28. Tripla di Pollone e 25-31. Da Sankare a Alipiev per il 25-33. Hogue dalla lunetta per il 27-33 a 3:50. Perry va in doppia cifra con il 29-33 a 2:54 dall'intervallo lungo. Semigancio di Camara e 29-35. Piunti mette il 30-25 a 49 secondi dall'intervallo lungo. Tripla di Pollone e 30-38. Palumbo fa 1/2 per il 31-38, punteggio con cui si va a riposo.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 18) alle ore 23