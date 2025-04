Tropical Coriano: l'U19 Regionale ai playoff. Esordienti al torneo Marche Romagna

🔊 Ascolta audio

Non si ferma l’attività giovanile del Tropical Coriano. Nell’ambito degli incontri formativi, intervento della psicologa Elena Rossini giovedì 17 con gli Esordienti 2013 e Allievi 2009, mentre un altro appuntamento in data da definire avverrà con gli allenatori per fare il punto sul progetto svolto durante l’annata.

Venerdì 11 gli Esordienti 2012 e 2013 inizieranno a San Giovanni in Marignano il torneo Romagna Marche che successivamente vedrà entrare in scena le squadre dell’Attività di Base del Tropical Coriano.

Intanto si stanno mettendo a punto i dettagli in vista dei camp estivi e sono aperte già le iscrizioni per il Centro Estivo Multisport Junior Village che si tiene al Centro sportivo di Coriano da giugno fino a fine agosto.

RISULTATI

Under 19

Non è riuscito il miracolo alla Under 19, seconda alle spalle del Novafeltria vincitore del campionato. Nell’ultimo turno il Tropical Coriano ha battuto in trasferta l’Edelweiss per 4-1 con reti di Gennari, Bernardini, Fucci e Ricciotti. Nelle ultime 12 partite la squadra di Tomas Bianchi ha collezionato 11 vittorie e un pareggio (ultima sconfitta il 18 gennaio).

“Affrontiamo in casa, in match di sola andata, i quarti di finale playoff sabato 26 aprile contro il Gossolengo Pittolo, squadra di Piacenza, con la consapevolezza di andare a riprenderci quello che meritiamo insieme al Novafeltria che ha disputato un ottimo campionato e al quale facciamo i complimenti. Non molliamo fino alla fine” commenta il tecnico Tomas Bianchi. Ora due settimane di stop.

Under 17

La Under 17 provinciale mercoledì scorso ha pareggiato 2-2 contro la Marignanese. Male il primo tempo chiuso in svantaggio 1-0, riscatto nella ripresa con rete del pareggio di Vescovelli, poi il 2-1 al 90’ della Marignanese con un tiro da fuori e nel recupero la rete del 2-2 ad opera di Ricci.

Contro l’Asar seconda in classifica altro 2-2. Nuovamente primo tempo regalato con doppio vantaggio avversario, ripresa giocata, invece, molto bene dalla squadra di Lazzaretti che ha segnato con Luciano su assist di Bigucci e con Vescovelli sul finire con una bella azione personale.

Prossima sfida mercoledì 9 aprile con il Santarcangelo alle 17,30 a Stradone.

Under 16

Su un campo in pessime condizioni la Under 16 Regionale ha battuto in trasferta il Vecchiazzano 2-1 in rimonta in una partita spigolosa, sporca, molto combattuta. Il primo tempo si è chiuso 1-0 per una sfortunata deviazione su un tiro da fuori, con il Tropical Coriano in superiorità numerica dalla mezzora (fallo da ultimo uomo); nella ripresa la squadra di Casadei dopo un insistito forcing è riuscito a scardinare la difesa avversaria grazie ad un paio di eurogol: tiro al volo di Celli e conclusione da fuori di Mantani.

Ora dopo lo stop di due settimane, il Tropical Coriano affronta il Classe in casa: deve vincere per guadagnarsi la salvezza.

Under 15

La Under 15 dopo la conclusione del campionato sarà in campo nella Coppa Primavera. Nel girone B è insieme a Misano, Verucchio e San Lorenzo. Il calendario è in via di definizione.