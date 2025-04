Tiro subacqueo: Santolini vicino al podio al Trofeo Città di Latina

🔊 Ascolta audio

Emanuel Santolini ha partecipato al 16° Trofeo Città di Latina di tiro subacqueo, manifestazione organizzata dal Circolo Subacqueo Astrea alla piscina Primavera Campus, valida come selettiva Campionato Italiano e Campionato Regionale Lazio.

Il sammarinese, accompagnato dal tecnico Piergiorgio Guidi, ha sfiorato il podio nel Tiro Libero e Super Biathlon con il quarto e quinto posto.

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per giugno con la finale del Campionato Italiano ad Augusta, in Sicilia, alla quale Santolini si è già qualificato grazie ai risultati delle gare precedenti.