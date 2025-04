Sampierana: in tre (De Gori, Facciani, Pungelli) nella U19 E-R al Torneo delle Regioni

🔊 Ascolta audio

Conto alla rovescia per il Torneo delle Regioni, giunto alla sua 61esima edizione, che per la prima volta si svolgerà in Sicilia e coinvolgerà tutte le 20 regioni, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile.

Il torneo, tra i più importanti appuntamenti del panorama del calcio dilettantistico italiano, si svolgerà nell’Isola dall’11 al 18 aprile.

Nella Rappresentativa dell’Emilia-Romagna sono convocati tre giocatori della Sampierana, club di Eccellenza B. Si tratta di Matteo De Gori (portiere) classe 2006, Ettore Facciani (esterno) classe 2006 e Giovanni Pungelli (2007) difensore.

La Sampierana è l’unica società di Eccellenza e Promozione che vede tre suoi rappresentanti nella rosa di Mario Lega.

“Per il club che rappresento – dichiara il presidente della Sampierana, Oberdan Melini – è un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, un segnale di attenzione nei confronti della società che investe sui giovani e che è al terzo posto nella classifica dei Giovani di Valore, in realtà il secondo in virtù della retrocessione del Granamica. Facciani, De Gori e Pungelli sono stati i protagonisti della stagione della matricola Sampierana nelle prime cinque posizioni del campionato ed in lotta a lungo per i playoff. Dopo tre sconfitte di fila confido che domenica a Russi sapremo cogliere un risultato positivo per invertire la rotta e chiudere al meglio una stagione molto positiva”.

L’Emilia-Romagna è nel girone con Lazio, Campania e Abruzzo. Debutto sabato 12 aprile contro l’Abruzzo.