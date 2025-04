Rimini-Campobasso 1-1: a Gagliano risponde l'ex Bifulco

🔊 Ascolta audio

RIMINI-CAMPOBASSO 1-1

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 4 Bellodi, 7 Leonardi (13′ st 77 Cioffi), 10 Malagrida (26′ st 18 Conti), 30 De Vitis, 33 Langella, 34 Ubaldi (1′ st 11 Gagliano), 48 Cinquegrano, 80 Garetto, 98 Lepri (1′ st 28 Longobardi). A disp.: 1 Vitali, 5 Fiorini, 21 Piccoli, 25 Lombardi, 97 Parigi. All. Buscè.

CAMPOBASSO: 22 Forte, 6 Benassai, 11 Chiarello (39′ st 71 Cerretelli), 18 Pierno, 20 Martina, 25 Calabrese, 27 D’Angelo (18′ st 23 Pellitteri), 36 Serra, 66 Remy, 73 Di Stefano (19′ st 9 Di Nardo), 97 Bufulco. A disp.: 1 Neri, 4 Celesia, 5 Mondonico, 7 Forte, 10 Falco, 17 Lombari, 19 Morelli, 28 Prezioso, 33 Mancini. All. Prosperi.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Emanuele Fumarulo di Barletta e Alberto Callovi di San Donà di Piave.

4° UFFICIALE: Alessandro Niccolai di Pistoia.

RETI: 25′ st Gagliano, 29′ st Bifulco.

AMMONITI: Ubaldi, Lepri.

NOTE. Corner: 3-3. Spettatori: 2.753 (748 paganti e 2.005 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Festeggiata la sua prima Coppa Italia di Serie C della storia, il Rimini torna sul “luogo del delitto”. Al “Romeo Neri” arriva un Campobasso che in classifica è attardato di dieci punti dai biancorossi (rispettivamente a quota 39 e 49). Buscè deve fare a meno di Gorelli e Semeraro oltre che dei soliti Brisku, Accursi e Cernigoi.

Rimini in divisa bianca e numeri rossi, in maglia rossoblù con pantaloncini e calzettoni blu gli ospiti.

PRIMO TEMPO

Si gioca sotto la pioggia.

12′ traversone basso di Martina, Bellodi spazza in angolo, il primo della partita.

Dalla bandierina Serra scambia con Chiarello e mette in mezzo un pallone che finisce in fallo laterale dall’altra parte del campo.

18′ contatto in area tra Calabrese e Ubaldi, per il direttore di gara è simulazione dell’attaccante biancorosso, ammonito.

Il primo tentativo di tiro è di D’Angelo, che al 20′ dal limite dell’area spara alle stelle.

21′ Ubaldi apre a destra per Cinquegrano, il cui cross è tra le braccia di Forte.

24′ Leonardi lavora bene palla a sinistra e mette in mezzo, colpo di testa di Cinquegrano per Ubaldi, murato (l’attaccante commette anche fallo sul portiere).

28′ primo corner per i padroni di casa: dalla bandierina Malagrida, la difesa allontana, poi Falbo tenta la battuta, pallone morbido tra le braccia di Forte.

32′ collisione “aerea” tra Serra a De Vitis, l’arbitro fa segno di proseguire.

34′ altro contatto in area, questa volta tra Martina, servito da Di Stefano, e Langella. Anche in questo caso non ci sono gli estremi per il rigore.

37′ punizione per il Rimini dall’out di destra: Langella tocca corto per Falbo, che va al tiro, Di Stefano di testa in tuffo mette in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

41′ Ubaldi difende palla in area e favorisce la battuta di Garetto, sfera a lato di un niente.

Si va all’intervallo, senza recupero, sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Come da usanza Buscè richiama in panchina i due ammoniti: fuori Ubaldi e Lepri, dentro Gagliano e Longobardi. Si gioca la ripresa.

5′ terzo angolo per i biancorossi: batte Falbo, il pallone finisce oltre la linea di fondo nella sua traiettoria aerea.

Nessuna occasione su ambo i fronti nei primi venti minuti di ripresa.

25′ Langella per Cioffi, assist per Gagliano che supera in diagonale Forte. Rimini in vantaggio.

27′ corner per gli ospiti: Serra mette in mezzo, la difesa romagnola allontana.

29′ palla in verticale per Bifulco, che si presenta a tu per tu con Colombi e lo batte. 1-1 con il classico gol dell’ex.

38′ il Campobasso pareggia anche il conto dei corner (3-3): Serra mette al centro, fallo su De Vitis.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce 1-1.

