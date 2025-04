Riccione presenta il piano strategico del turismo: obiettivo un milione di arrivi

🔊 Ascolta audio

E’ stato presentato al Palacongressi di Riccione il Piano Strategico del Turismo, elaborato per l’Amministrazione dalla società di consulenza KPMG. Ambiziosi gli obiettivi da raggiungere entro il 2028.

Un milione di arrivi turistici annui (rispetto ai 876.496 registrati nel 2024) e un valore economico pari a un miliardo di euro l’anno entro il 2028: sono gli obiettivi del piano strategico per il turismo del comune di Riccione da raggiungere con un radicale rinnovamento dell’intera offerta turistica, che bilanci turismo domestico e internazionale da far crescere almeno al 20% del totale, destagionalizzando ma soprattutto allungando la stagione ad almeno 6 mesi.

Negli ultimi vent’anni, secondo gli esperti della società di consulenza KPMG incaricata di condurre l’analisi e sviluppare proposte, Riccione ha vissuto una fase di rallentamento della crescita mostrata nella seconda metà del secolo scorso. Tra le cause la forte dipendenza dal turismo italiano e di prossimità, con oltre la metà dei visitatori provenienti da Emilia-Romagna e Lombardia. La domanda è cambiata, i bisogni dei viaggiatori si sono trasformati, ma Riccione pare non sia riuscita a rispondere in modo adeguato. Al centro della trasformazione che viene tracciata la valorizzazione del capitale umano, con una vocazione spinta Su benessere e stile di vita. Altro cardine una città sicura visto che sempre più i viaggiatori prediligono luoghi dove sentirsi protetti