Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri convocati in Nazionale Under 16

🔊 Ascolta audio

Rimini e Santarcangelo si tingono ancora una volta d’Azzurro: Rinascita Basket Rimini e Angels Santarcangelo sono infatti orgogliose di comunicare che Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri sono stati convocati dalla Nazionale italiana Under 16 per il raduno che si terrà a Caorle (Ve) dal 15 al 19 aprile 2025.

In Veneto, gli Azzurri allenati da coach Giuseppe Mangone disputeranno due gare amichevoli contro i pari età della selezione croata. Gli allenamenti e le partite si svolgeranno presso il Palamare “Valter Vicentini” di Caorle.

Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri, entrambi classe 2009, sono cresciuti nel settore giovanile di Insegnare Basket Rimini, ed in questa stagione stanno disputando il campionato Under 17 con la formazione d’Eccellenza Angels/Rbr; entrambi gli atleti stanno avendo spazio anche a livello senior: per Ronci si sono aperte le porte della prima squadra degli Angels in Serie C, mentre Ruggeri è aggregato alla Rivierabanca Rimini, con la quale ha fatto il proprio esordio in Serie A2.

Ufficio Stampa Rivierabanca Basket Rimini