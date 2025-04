Lasersoft Riccione vince ancora: 3-0 su Cortina Express Imoco Volley

🔊 Ascolta audio

Lasersoft Riccione-Cortina Express Imoco Volley 3-0 (25-23, 25-22, 25-16)

IL TABELLINO

Lasersoft Riccione: Gabellini 9, Spadoni 6, Gugnali 1, Montesi 1, Calvelli 10, Saguatti 11, Tallevi 13, Tobia, Chistè, Godenzoni, Morolli, Calzolari L1. N.e.: Vidali L2, Bologna. 1° All.: Piraccini, 2° All.: Musumeci.

Cortina Express Imoco Volley: Orso 14, Moroni 5, Novello 10, Bacchin 6, Fiolo 1, Adigwe 1, Manda 2, Genovese L1. 1° All.: Gregoris, 2° All.: Cervesato.

CRONACA E COMMENTO

Un’altra bella prova di maturità e di forza per la Lasersoft Riccione, che in B1 femminile supera a pieni voti l’esame Cortina Express grazie al rotondo 3-0 contro Imoco Volley che riscatta la sconfitta dell’andata, conquista la nona vittoria consecutiva e si conferma al secondo posto nella graduatoria del girone C.

Contro le giovani promesse del club plurititolato di A1, le riccionesi hanno saputo uscire alla distanza, reggendo l’urto nel primo set (vinto 25-23) per poi progressivamente salire in cattedra con un cammino via via in discesa. Nel set di chiusura la Lasersoft controlla fin da subito le operazioni e non si volta indietro imponendosi nettamente col risultato di (25-16), dando la possibilità a coach Piraccini di ruotare gran parte delle sue atlete a disposizione.

Riccione è stata nel complesso più squadra nei momenti decisivi del match ed è stata abile nello sfruttare al massimo ogni possibilità dopo essersela faticosamente costruita, rimanendo così al secondo posto in classifica a quota 48 punti e aumentando quel vantaggio di quattro punti sulla quarta in classifica che potrebbe tra poche settimane significare molto.

Prima della sosta pasquale Gugnali e compagne sono attese sabato prossimo, 12 aprile ore 18.00, in Abruzzo ospiti della Rg Stampa Futura Teramo.

La partita

Pronti via ed è Gabellini a firmare i primi due punti per le padrone di casa ma le ospiti gialloblu come all’andata si dimostrano squadra tosta: prima recuperano poi sorpassano. Ci vorranno gli attacchi ed i muri di una sontuosa Calvelli e una straordinaria prestazione in difesa di Calzolari per arginare i tentativi di fuga avversari oltre ad una gran dose di pazienza. Nel finale Piraccini inserisce Chiste già decisiva in quel di Jesi nel turno precedente: la numero cinque biancoblu effettua un ottimo servizio che permette alla Lasersoft di trovare il vantaggio (25-23).

Il secondo set ripercorre le orme del primo: la Lasersoft parte forte ma l’Imoco è sempre lì ed alla prima occasione utile sorpassa. A quel punto sale in cattedra il duo Gabellini-Tallevi che recupera il mini gap di svantaggio ed ancora sul filo di lana permette alle padrone di casa di poter festeggiare il raddoppio (25-22).

La terza frazione è invece dominio totale biancoblu con una Saguatti ispiratissima in attacco. In un lampo le riccionesi trovano il loro massimo vantaggio sul +12 (20-8) e per coach Piraccini ecco l’opportunità di far giocare il resto della rosa a sua disposizione. Dentro dunque capitan Gugnali, Godenzoni, Tobia e Chistè. L’Imoco tenta una timida reazione annullando tre match point ma le biancoblu chiudono i conti alla quarta occasione utile (25-16) e si prendono i tre punti in palio.

Alla fine è festa grande sugli spalti del Fontanelle che ha visto presente anche una calorosa delegazione de “I nipoti ad Singian” che recentemente hanno celebrato la promozione della loro squadra Omag-Mt Consolini Volley in serie A1.